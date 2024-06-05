Путин о санкциях и импортозамещении: мы преодолеваем проблемы, как это ни странно, может быть, и для нас самих

По словам президента РФ, отечественные разработчики и производители "не просто занимают места уходящих или ушедших с российского рынка западных производителей, они их подхватывают и быстро развивают"kremlin.
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