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Царьград

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Politico: ЕС потеряет €30-40 млрд из-за запрета оборудования Huawei

Politico: ЕС потеряет €30-40 млрд из-за запрета оборудования Huawei

Евросоюз рискует потерять €30-40 млрд, если запретит оборудование Huawei и ZTE в телекомсетях. GSMA делает прогнозы, но эксперты спорят о дополнительных расходах.

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