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Царьград

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Ульянов сравнил отказ США пригласить ЮАР на G20 с джунглями

Ульянов сравнил отказ США пригласить ЮАР на G20 с джунглями

Постпред Михаил Ульянов назвал попытки США не пригласить ЮАР на саммит G20 "законом джунглей". Напряжённость в отношениях США и ЮАР растёт, власти США обвиняют ЮАР в попустительстве преступлениям против белых.

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