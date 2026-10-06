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«Вот они где, свободные вечера»: в правительстве подсчитали, что каждый россиянин потребляет в среднем 1,5 ТБ интернет-трафика в год

«Вот они где, свободные вечера»: в правительстве подсчитали, что каждый россиянин потребляет в среднем 1,5 ТБ интернет-трафика в год

По словам Дмитрия Григоренко, интенсивность использования интернета можно условно сопоставить примерно с 21 днем, проведенными онлайн в течение года В среднем на одного жителя России приходится около 1,5 ТБ интернет-трафика в год — примерно в полтора раза больше среднемирового показателя, составляющего около 1 ТБ.

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