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Прогноз на бой Фомич — Ханов на Top Dog 19: коэффициенты на бой, кто победит 17 февраля

17 февраля пройдет 19-й турнир топового кулачного промоушена Top Dog, где в главном событии Марсель Ханов подерется против Олега Фомичева за перстень.

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