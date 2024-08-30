В этом замечательном мире финансов каждый новый день приносит как возможности, так и вызовы. Финансовый гороскоп для Весов на неделю с 2 по 8 сентября 2024 вступает в свои права, обещая Весам — знаку, который всегда ищет гармонию и баланс, — уникальные шансы на рост и развитие.