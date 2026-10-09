Врач сказала, как обезопасить себя от проблем с поджелудочной

Для здоровья поджелудочной железы важен прежде всего состав рациона. «Нужно достаточное количество белка (индейка, говядина, рыба), сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб), термически обработанные овощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Это деменция или ...
- Врач назвал причи...
- Диетологи призвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым