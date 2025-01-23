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Закон, порядок, государство

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Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили взводные опорные пункты, пулеметные расчеты и живую силу ВСУ

Танкисты уничтожают бронетехнику и живую силу ВСУ по координатам, полученным с помощью БпЛА. Танк оснащен 125-мм орудием, которое позволяет вести огонь на дальности до 5000 метров.

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