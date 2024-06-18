Женщина купила на барахолке керамическую кошку за 100 рублей. Она пылилась на полке, пока в гости не зашел антиквар

Женщина по имени Лаура Фергер по случаю купила на барахолке небольшой керамический сувенир. Статуэтка кошки продавалась примерно за 100 рублей, но ее настоящую цену женщина узнала позднее: в гости зашел знакомый антиквар и сказал, что безделушка далеко не так проста.
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