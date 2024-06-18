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Женщина купила на барахолке керамическую кошку за 100 рублей. Она пылилась на полке, пока в гости не зашел антиквар

Женщина купила на барахолке керамическую кошку за 100 рублей. Она пылилась на полке, пока в гости не зашел антиквар

Женщина по имени Лаура Фергер по случаю купила на барахолке небольшой керамический сувенир. Статуэтка кошки продавалась примерно за 100 рублей, но ее настоящую цену женщина узнала позднее: в гости зашел знакомый антиквар и сказал, что безделушка далеко не так проста.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну, такими глубокими познаниями я не обладаю. Байка же не о российской действительности. А как там за бугром антиквары свой профит зарабатывают, мы не знаем. Думаю, разными способами. Вот потому что антиквары везде обычно очень осторожны, так подставляться он бы не стал)))
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15 час.
ВераВерная
Ну, это чтоб нам понятнее было)))
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15 час.
Элеонора Коган
Милая киска!!!!
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6 час.

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