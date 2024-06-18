Женщина купила на барахолке керамическую кошку за 100 рублей. Она пылилась на полке, пока в гости не зашел антиквар

ВераВерная

Ну, такими глубокими познаниями я не обладаю. Байка же не о российской действительности. А как там за бугром антиквары свой профит зарабатывают, мы не знаем. Думаю, разными способами. Вот потому что антиквары везде обычно очень осторожны, так подставляться он бы не стал)))