МИД РФ: Украина не настроена на установление мира и хочет продолжения конфликта

Украина не настроена на установление мира, а хочет лишь дальнейшего продолжения конфликта. Об этом на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил заместитель главы делегации РФ Константин Воронцов, передает РИА Новости.
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