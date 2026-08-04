Иван Никифорчин анонсировал грандиозный сезон Ямальского симфонического оркестра

Ямальский молодежный симфонический оркестр (ЯМСО) готовится к грандиозному сезону 2026–2027 годов. Известный дирижер Иван Никифорчин посетил Новый Уренгой, где провел первые репетиции с новым музыкальным коллективом, рассказал он в соцсети.
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