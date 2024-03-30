"Балтика" требует компенсации убытков более чем на $900 миллионов

Пивоваренная компания “Балтика” через суд требует от своего основного акционера Carlsberg Sverige компенсацию убытков в размере 6,24 миллиардов датских крон, что составляет более 900 миллионов долларов США.
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