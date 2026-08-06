Шихабидов доложил Путину, что под Добропольем ВСУ потеряли шесть тысяч бойцов

Цифры, которые произносят с экранов, часто превращаются в белый шум. Шесть тысяч, четырнадцать танков, сто сорок бронемашин — за этим ворохом чисел теряется главное: что именно происходит на земле и почему это важно.
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