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Мировое обозрение

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Шихабидов доложил Путину, что под Добропольем ВСУ потеряли шесть тысяч бойцов

Шихабидов доложил Путину, что под Добропольем ВСУ потеряли шесть тысяч бойцов

Цифры, которые произносят с экранов, часто превращаются в белый шум. Шесть тысяч, четырнадцать танков, сто сорок бронемашин — за этим ворохом чисел теряется главное: что именно происходит на земле и почему это важно.

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