Разработан способ маршрутизации данных в самоорганизующихся сетях. Это поможет спасателям

Ученые из Омского государственного технического университета разработали алгоритм определения маршрута передачи данных в самоорганизующихся сетяхКак сообщает ТАСС, алгоритм поможет выстраивать надежную, последовательную передачу данных в зонах без централизованной связи.
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