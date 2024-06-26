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Разработан способ маршрутизации данных в самоорганизующихся сетях. Это поможет спасателям

Разработан способ маршрутизации данных в самоорганизующихся сетях. Это поможет спасателям

Ученые из Омского государственного технического университета разработали алгоритм определения маршрута передачи данных в самоорганизующихся сетяхКак сообщает ТАСС, алгоритм поможет выстраивать надежную, последовательную передачу данных в зонах без централизованной связи.

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