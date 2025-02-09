Застать Трампа врасплох: Россия объявила о начале "большого торга"

Кирилл Стрельников Полнятся вестями социальные сети. Дональд Трамп на Россию надвигается: махнет одной рукой — палестинцы из Газы сыпятся; махнет другой — Панама, Канада и Мексика на колени становятся; махнет третьей — трансгендеры опять стигмами покрываются.