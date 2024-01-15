Си Цзиньпин призвал судебные органы, органы прокуратуры, а также органы общественной безопасности обеспечивать национальное возрождение

Пекин, 14 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал судебные органы, органы прокуратуры, а также органы общественной безопасности поддерживать абсолютное руководство со стороны партии и предоставлять надежные гарантии безопасности великому делу национального возрождения.
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