Моргенштерна* привлекли к административной ответственности

Ему предстоит выплатить штраф Решением Савёловского районного суда города Москвы рэпер Моргенштерн* (включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов) признан виновным в нарушении правил, касающихся деятельности иностранного агента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии