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Петербургский дневник

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Моргенштерна* привлекли к административной ответственности

Моргенштерна* привлекли к административной ответственности

Ему предстоит выплатить штраф Решением Савёловского районного суда города Москвы рэпер Моргенштерн* (включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов) признан виновным в нарушении правил, касающихся деятельности иностранного агента.

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