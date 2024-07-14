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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Да, тут вы все герои супермены прямо Джоны Рэмбо, а там вы не тут, а про дистанцию по-разному пишут у кого-то была 40..."Какую биографию ...
  • чвсатпкьл
    Китайская клава стучать надо через силу задолбала уже надо менять.🤣😂"Какую биографию ...
  • Искандер
    Ну, мразота ЕБН, когда его в речку кинули, тоже заявил о "покушении", что добавило ему идиотов-почитателей. И спивший..."Какую биографию ...

Японцы жалуются, что Россия отключила Японии маяк, нарушила судоходство и запретила промысел капусты

Японцы жалуются, что Россия отключила Японии маяк, нарушила судоходство и запретила промысел капусты

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. У нас две новости. Одна отличная, а вторая ещё лучше.

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