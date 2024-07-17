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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаев о переносе матчей из-за внешних факторов: «У РПЛ будет час до начала игры принять решение. 59 минут пошло — решает судья по ситуации» 

«У РПЛ будет возможность принять решение об отмене или переноса матча за час до начала игры. То есть за 61 минуту решает лига, а потом уже — судья.

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