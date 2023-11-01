Певец Гарри Стайлс назван самой богатой молодой звездой Британии

Издание Daily Mail представило рейтинг самых богатых звезд Великобритании в возрасте до 30 лет. Первое место в списке с результатом 175 млн фунтов стерлингов занял бывший участник бойз-бенда One Direction, Гарри Стайлс.
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