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Девушка Миранчука о сервисе в США: «Заказали 2 телика, доставка и установка – 550 долларов. Я Леше всю голову вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей. В Италии сами установили за 0 евро»

28-летний российский полузащитник перешел в «Атланту» из МЛС в межсезонье. «В прошлый вторник заказали два телика с установкой.

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