Жителю Хабаровского края грозит 10 лет колонии за хранение запрещенных веществ

Жителя Вяземского района Хабаровского края задержали за незаконное хранение запрещенных веществ. Как уточнили в УМВД по региону, им поступила информация о 43-летнем гражданине, продивающем в Вяземском, который, предположительно, хранил у себя дома запрещенные растения.
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