Аргументы недели

98 600 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    Потомки фашистских выродков память и страх потеряли... Пусть посетит Бухенвальд и Трептов парк, вспомнит, чем начинал...Медведев пригрози...
  • Евгений Бут
    Выдумали какое то своё международное право! Им можно поставлять оружие хохлам, а нам никто не имеет права! Только уда...Генсек НАТО Столт...
  • Евгений Бут
    Надо уважать свою историю, ценить, что было хорошее, извлекать пользу для процветания нашей страны, а не обсирать ее...Медведев на засед...

Жителю Хабаровского края грозит 10 лет колонии за хранение запрещенных веществ

Жителю Хабаровского края грозит 10 лет колонии за хранение запрещенных веществ

Жителя Вяземского района Хабаровского края задержали за незаконное хранение запрещенных веществ. Как уточнили в УМВД по региону, им поступила информация о 43-летнем гражданине, продивающем в Вяземском, который, предположительно, хранил у себя дома запрещенные растения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх