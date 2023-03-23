Жителю Хабаровского края грозит 10 лет колонии за хранение запрещенных веществ

Жителя Вяземского района Хабаровского края задержали за незаконное хранение запрещенных веществ. Как уточнили в УМВД по региону, им поступила информация о 43-летнем гражданине, продивающем в Вяземском, который, предположительно, хранил у себя дома запрещенные растения.