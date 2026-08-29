📹⚡️Уникальная конструкция шасси стратегического бомбардировщика B-52H обеспечивает возможность посадки при боковых порывах ветра до 20 метров в секунду за счет поворота тележек в диапазоне 20 градусов в обе стороны от продольной оси.
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