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Русское оружие

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📹⚡️Уникальная конструкция шасси стратегического бомбардировщика B-52H обеспечивает возможность посадки при боковых порывах ветра до 20 метров в секунду за счет поворота тележек в диапазоне 20 градусов в обе стороны от продольной оси.

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