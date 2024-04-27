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Газета «Культура»

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От Розановой до Боголюбова. «Культура» о самых интересных выставках мая

От Розановой до Боголюбова. «Культура» о самых интересных выставках мая

Материал опубликован в №4 печатной версии газеты «Культура» от 25 апреля 2024 года. Российские музеи и галереи подготовили проекты на любой вкус: поклонников классики порадует выставка Васнецовых, любители русского авангарда смогут увидеть работы Ольги Розановой, а тем, кто интересуется современным искусством, стоит обратить внимание на молодого художника Виталия Тюрлика.

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