Трампа бесит блокада зерновых перевозок на Черном море, и он сделал Путину неожиданное предложение Константин Ольшанский На фото: директор ЦРУ Джон Рэтклифф (Фото: AP/TASS) Запад нервно засуетился на фоне нарастающего кризиса поставок продовольствия из Азово-Черноморского региона и угрозы нового скачка мировых цен на зерно.
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