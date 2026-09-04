В игру «Мир на Украине» вступили спецслужбы: Axios назвал визави Рэтклиффа на переговорах

Трампа бесит блокада зерновых перевозок на Черном море, и он сделал Путину неожиданное предложение Константин Ольшанский На фото: директор ЦРУ Джон Рэтклифф (Фото: AP/TASS) Запад нервно засуетился на фоне нарастающего кризиса поставок продовольствия из Азово-Черноморского региона и угрозы нового скачка мировых цен на зерно.