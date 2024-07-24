Артист из Южной Кореи запланировал создать альбом на русском языке

Автор и исполнитель песен из Южной Кореи, видеоблогер Song Wonsub, известный в том числе кавер-версиями песен группы «Кино», Димы Билана, Jony и других исполнителей, задумался о работе над альбомом на русском языке.
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