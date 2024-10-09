Министр спорта Дегтярев: «КХЛ придумал Путин, она не из космоса возникла. Лига является одним из самых больших и ярких соревнований с огромным зрительским и телевизионным трафиком»

– Почему Минспорт РФ не возражал против выхода Континентальной хоккейной лиги из-под юрисдикции Федерации хоккея России? – А почему Минспорт должен возражать? Между КХЛ и ФХР существовало соглашение о том, что на базе Континентальной хоккейной лиги проводится в том числе чемпионат России, а также по согласованию с Федерацией хоккея России устанавливаются некоторые правила – переходов и так далее.