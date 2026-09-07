❗️ Десять многоквартирных домов и корпус детсада повреждены после атаки ВСУ на Севастополь. Идут восстановительные работы В многоквартирных домах выбиты окна и двери, повреждены фасады.
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