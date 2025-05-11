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Хавбек «Краснодара» Черников после 0:1 с ЦСКА: «Возможное чемпионство мотивирует. Нужно бороться до самого конца»

Хавбек «Краснодара» Черников после 0:1 с ЦСКА: «Возможное чемпионство мотивирует. Нужно бороться до самого конца»

Полузащитник «Краснодара» выразил мнение после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 28‑го тура. — Проиграли.

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