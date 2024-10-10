«Точка опоры»: почему истребитель МиГ-29 остаётся шедевром конструкторской мысли почти 50 лет

555 прочтений 2 дня назад МиГ-29 открыл новую эпоху в развитии лёгких истребителей МиГ-29 (по классификации НАТО: Fulcrum — «Точка опоры») — российский фронтовой многоцелевой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения.
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