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«Точка опоры»: почему истребитель МиГ-29 остаётся шедевром конструкторской мысли почти 50 лет

«Точка опоры»: почему истребитель МиГ-29 остаётся шедевром конструкторской мысли почти 50 лет

555 прочтений 2 дня назад МиГ-29 открыл новую эпоху в развитии лёгких истребителей МиГ-29 (по классификации НАТО: Fulcrum — «Точка опоры») — российский фронтовой многоцелевой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения.

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Комментарии
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ИК
Игорь Кутафин
Потому что после развала СССР ни чем кроме разграбления страны не занимались, остались и без конструкторов и без инженеров, и без специалистов среднего звена…
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22 час.

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