Глава Минпросвещения и мэр Ярославля обсудили вопросы строительства и капремонта школ города

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и мэр города Ярославля, председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области Артем Молчанов 8 сентября провели рабочую встречу.
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