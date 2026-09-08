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Глава Минпросвещения и мэр Ярославля обсудили вопросы строительства и капремонта школ города

Глава Минпросвещения и мэр Ярославля обсудили вопросы строительства и капремонта школ города

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и мэр города Ярославля, председатель Координационного совета по реализации приоритетных проектов Ярославской области Артем Молчанов 8 сентября провели рабочую встречу.

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