МИД КНР отверг безответственный доклад США о вооруженных силах Китая

Пекин, 19 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в четверг на регулярном брифинге для журналистов прокомментировал безответственный американский доклад, посвященный текущей ситуации в военной сфере и сфере безопасности Китая.
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