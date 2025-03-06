Пограничники США задержали лодку с мигрантами из России и Доминиканы

Пятерых незаконных мигрантов, двое из которых были из России, пытавшихся на лодке добраться до Пуэрто-Рико, задержала пограничная служба США совместно с полицией Пуэрто-Рико, 6 марта сообщила пресс-служба погранслужбы США.
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