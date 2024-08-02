В ходе масштабного рейда в одном из тепличных хозяйств в Красноярском крае полицейские доставили в отдел более 120 мигрантов для разбирательства

Сотрудники полиции провели проверку соблюдения требований миграционного законодательствами лицами, находящимися на территории одного из тепличных комплексов Емельяновского района.
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