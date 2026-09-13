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Strategy представила руководство для инвесторов по Bitcoin

Strategy представила руководство для инвесторов по Bitcoin

Компания Strategy опубликовала подробное руководство для инвесторов, посвященное роли Bitcoin в современной финансовой системе.

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