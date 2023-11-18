"У него уже началась социализация": адвокат Карабанов – о Саше Солдате

Адвокат Александр Карабанов, который представлял интересы потерпевших от преступной деятельности Ореховской ОПГ, заявил, что у киллера по прозвищу Саша Солдат, отсидевшего 24 года в тюрьме, еще в колонии началась социализация.
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