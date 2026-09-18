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Мировое обозрение

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Бабий бунт или уже конвульсии дипломатии?

Бабий бунт или уже конвульсии дипломатии?

Управленческий кризис в европейской дипломатии, который вот уже второй год тлеет в стенах брюссельского Берлемона, перестал быть просто аппаратной склокой.

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