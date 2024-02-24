Протестующие французские фермеры прорвались на сельхозвыставку

В Париже протестующие фермеры прорвались на сельхозвыставку В Париже недовольные политикой правительства фермеры ворвались в павильон сельскохозяйственной выставки, на которую прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.
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