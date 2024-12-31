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Овечкин разрыдался на глазах у всей Америки, его утешал Малкин. Россия унизила США, но драматично проиграла МЧМ

Овечкин разрыдался на глазах у всей Америки, его утешал Малкин. Россия унизила США, но драматично проиграла МЧМ

Легендарный провал.За несколько часов до Нового года Sport24 вспоминает молодежный чемпионат мира-2005 — один из лучших турниров российской сборной, завершившийся настоящей драмой.

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