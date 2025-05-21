Биография Героя России генерал-полковника Андрея Мордвичева

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая 2025 г. газета Минобороны РФ «Красная звезда» сообщила, что министр обороны РФ Андрей Белоусов представил личному составу нового главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил (ВС) РФ — Героя России генерал-полковника Андрея Мордвичёва.
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