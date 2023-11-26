В Бобруйске обсудили Проект Национальной стратегии экономики замкнутого цикла в Республике Беларусь до 2035 года.

17 ноября 2023 года в г. Бобруйске состоялось заседание Межведомственной экспертной группы по экологическому направлению работы по достижению Целей устойчивого развития, главным вопросом которого стало рассмотрение проекта Национальной стратегии экономики замкнутого цикла в Республике Беларусь до 2035 года.