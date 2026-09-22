В Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября пройдет международный форум объединенных культур. В деловой программе - вопросы сохранения культурного наследия, укрепления культурного суверенитета, роли образования и медиа, развития театра, кино, музейного дела и многое другое.
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