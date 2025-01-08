Все регионы Украины в субъектах Республики получили предупреждение о воздушной тревоге

Воздушная тревога охватила все регионы Украины, включая Киев. Сначала предупреждение о возможных воздушных атаках было объявлено в столице, а в течение нескольких минут распространилось на все области страны, сообщили официальные источники.
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