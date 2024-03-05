Ректор МГИМО Торкунов: Для РФ не важно, кто победит на выборах в США

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, комментируя возможность улучшения отношений Москвы и Вашингтоны после того, как станут известны результаты выборов в США, подчеркнул, что вряд ли стоит надеяться на перемены как при условии победы действующего американского президента Джо Байдена, так и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.