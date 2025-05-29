Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Видеоблогер и певица Аня Pokrov выступит в Волгограде в День защиты детей

На центральной набережной областной столицы состоится мероприятие «Апельсиновое настроение» (12+), одной из главных звезд которого станет уроженка Волгограда, видеоблогер и музыкальная исполнительница Аня Pokrov.

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