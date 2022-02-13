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Радиоприёмник Салют 001,редкие плакаты аппаратуры,часы и другие приобретения!

Радиоприёмник Салют 001,редкие плакаты аппаратуры,часы и другие приобретения!

Здравствуйте товарищи, намедни удалось приобрести интересные по крайне мере для меня аппараты и пластинки, денюшки потрачены но всё это мелочь, ведь эти приобретения дарят позитивные эмоции, что и как приобрёл расскажу подробнее за это и поговорим.

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