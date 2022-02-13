Радиоприёмник Салют 001,редкие плакаты аппаратуры,часы и другие приобретения!

Здравствуйте товарищи, намедни удалось приобрести интересные по крайне мере для меня аппараты и пластинки, денюшки потрачены но всё это мелочь, ведь эти приобретения дарят позитивные эмоции, что и как приобрёл расскажу подробнее за это и поговорим.