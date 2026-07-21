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Олимпиада в Милане, суды и возвращение учениц: через какие испытания проходит Этери Тутберидзе

Олимпиада в Милане, суды и возвращение учениц: через какие испытания проходит Этери Тутберидзе

Имя Этери Тутберидзе прочно связано с главными победами в российском фигурном катании. Воспитанницы её школы завоевывали золото Олимпиад, становились первыми на чемпионатах мира и Европы.

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