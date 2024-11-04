В Южной Корее пребывают под американским кайфом В прошлый понедельник МИД Южной Кореи вызвал посла России в РК и потребовал незамедлительного вывода из РФ северокорейских войск.
Великая шахматная доска для слабоумных
Комментарии
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Константин Самарин
Почему посол Южной Кореи до сих пор не вызван в МИД, и ему не заявлен протест и не потребованы разьяснения, по поводу вмешательства Ю.Кореи во внутренние дела третьих стран?
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2 час.
Виктор Онегин
Вы думаете что эта возня достойная внимания МВД России?! Если даже имеются военные Северной Кореи на линии огня, это только символ солидарности против общего врага.
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2 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
КНДР ЕЩЕ НЕ АОЩЛИ А ПЕРДАКИ УЖЕ РВУТСЯ У ЮЖНЫХ ПИДОРАСОВ.
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1 час.
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