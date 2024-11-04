Великая шахматная доска для слабоумных

Константин Самарин Почему посол Южной Кореи до сих пор не вызван в МИД, и ему не заявлен протест и не потребованы разьяснения, по поводу вмешательства Ю.Кореи во внутренние дела третьих стран?

Виктор Онегин Вы думаете что эта возня достойная внимания МВД России?! Если даже имеются военные Северной Кореи на линии огня, это только символ солидарности против общего врага.