Магистр «Что? Где? Когда?» Сиднев назвал Бялко лицом игры в 80-е годы

В следующем году передаче «Что? Где? Когда?» исполнится 50 лет, поэтому тех, кто пришел туда в самом начале, остается всё меньше, заметил в беседе с «Известиями» магистр игры Виктор Сиднев, вспоминая ушедшего из жизни коллегу Александра Бялко.