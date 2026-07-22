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Царьград

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Житель Краснодара заплатил 1 млн рублей за убийство, но попался

Житель Краснодара заплатил 1 млн рублей за убийство, но попался

Следствием установлено, что 34-летний житель Краснодара принял решение организовать убийство молодой знакомой своей бывшей супруги, заплатив за это значительную сумму.

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